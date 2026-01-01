В Перми женщина-водитель три года возит врачей к тяжелобольным детям Команда «Дедморозим» открыла сбор на оплату топлива для таких поездок

Фото предоставлено благотворительным фондом "Дедморозим"

В Перми водитель Наталья Мосина уже три года помогает благотворительному фонду «Дедморозим», доставляя врачей и необходимые грузы к тяжелобольным детям по всему краю. В её машине всегда плед для пассажиров и фигурка Деда Мороза на зеркале — чтобы никто не замёрз и не грустил.

Как сообщили в благотворительном фонде, каждый день Натальи начинается с медосмотра, после чего она загружает машину расходными материалами для медицинского оборудования и специальным питанием для детей. Затем забирает координаторов, врачей и других сотрудников фонда, чтобы вместе отправиться к семьям, где живут дети с тяжёлыми заболеваниями.

«В “Дедморозим” меня вдохновляет атмосфера: здесь человека видят как человека, а не как рабочую единицу. Мы — одна команда. Для меня важно чувствовать, что я нужна и содействую чему-то значительному», — делится Наталья.

Она не только профессионально водит, но и чутко поддерживает коллег: если кому-то нужно выговориться — выслушает, если требуется тишина — не станет отвлекать. Наталья помогает специалистам переключиться, обращая внимание на красоту природы в разные сезоны, что помогает справиться с эмоциональным выгоранием.

Сейчас фонд открыл сбор на оплату топлива для таких поездок — необходимо 500 тыс. руб. (это около 7692 л бензина). Поддержать команду по доставке чудес можно на сайте фонда в разделе «Ждут чуда».

«Каждая поездка — это не просто дорога, а возможность подарить детям и их семьям надежду и заботу», — отмечают в фонде.

