Пермская лесопромышленная компания начала процедуру банкротства

Сергей Глорио

Арбитражный суд Пермского края запустил процедуру наблюдения в отношении ООО «Пермская лесопромышленная компания». Основанием для этого стало заявление ООО «Пятигорье» о признании предприятия банкротом. Требования данного кредитора, включающие 14,4 млн руб. основного долга и 1,6 млн руб. процентов за использование чужих средств, были включены в третью очередь реестра обязательств. Указанная задолженность возникла в результате неисполнения условий договора на поставку древесины. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

В ходе рассмотрения дела с ходатайством об определении размера претензий также обратилось ООО «Плитпром», чьи требования к компании составляют 14,6 млн руб. В числе прочих заявителей-кредиторов фигурируют ООО «Рускон», ООО «Инструмент-Д», ООО «Интеко Россия», ООО «Эра», муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Гремячинского городского поселения, а также ряд индивидуальных предпринимателей.

Предприятие «Пермская лесопромышленная компания» ведёт деятельность в Гремячинске с 2009 года, специализируясь на выпуске шпона, фанеры и древесных плит. Единственным собственником и руководителем организации является Евгений Бакунов, который параллельно выступает учредителем ещё десяти юридических лиц, включая компании в сфере производства шпона и сервисного обслуживания оборудования. По итогам 2024 года выручка общества достигла 809 млн руб., при этом чистый убыток составил 72 млн руб. Согласно данным Rusprofile, на текущий момент компания участвует в шести арбитражных разбирательствах в качестве ответчика на общую сумму исков 26 млн руб.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.