Пермский фигурист взял золото на чемпионате России Соревнования прошли в Йошкар-Оле

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края

На соревнованиях, которые состоялись в столице Республики Марий Эл, 16-летний воспитанник СШОР «Орлёнок» из Перми Макар Солодников стал победителем первенства России по фигурному катанию среди юношей и девушек старшего возраста. Спортивные состязания состоялись в Йошкар-Оле.

Как сообщили в краевом минспорта, по итогам двух программ Солодников набрал 244,28 балла. Несмотря на то, что после короткой программы он занимал лишь пятое место, в произвольной программе фигурист продемонстрировал выдающееся мастерство: исполнил два четверных сальхова (один из них — во второй половине программы), два тройных акселя и все непрыжковые элементы на четвёртом уровне сложности. Это позволило ему подняться на первое место и завоевать золотую медаль.

Тренируют чемпиона Екатерина Патласова и Алексей Главатских. Помимо Солодникова, пермские спортсмены отличились и в других дисциплинах: Анна Соболева и Матвей Чураков стали бронзовыми призёрами в танцах на льду, а в парном катании бронзу завоевали Виктория Двинина и Виктор Потапов.

