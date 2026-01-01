На пожаре в Перми спасены восемь человек В том числе трое детей

МЧС России по Пермскому краю

В Перми 4 апреля произошёл пожар на втором этаже многоквартирного дома по ул. Маяковского. Подробности ЧП сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сотрудники пожарной службы, используя спасательное оборудование, вывели на свежий воздух троих детей и пятерых взрослых. Еще десять человек эвакуировались самостоятельно. Благодаря оперативным действиям пожарных никто не пострадал.

Пожар был успешно ликвидирован на площади 15 кв. м силами 24 спасателей и шести единиц техники.

Причины возгорания выясняются.

