В Перми впервые пройдёт фестиваль студенческих спектаклей «Курс на сцену» Он состоится в конце апреля

Спектакль «Извозчик» / Фото предоставлено организаторами фестиваля

С 22 по 25 апреля в Перми состоится первый фестиваль студенческих спектаклей под названием «Курс на сцену». Это событие соберёт молодых актёров из разных городов, включая Пермь, Березники, Чайковский и Москву. Фестиваль обещает стать важной платформой для обмена опытом и творческими идеями среди студентов театральных вузов.

В рамках фестиваля запланированы конкурсные показы спектаклей, а также образовательные встречи и мастер-классы от ведущих педагогов ГИТИСа и РГИСИ.

Постановки на фестивале будут оценивать ведущие педагоги и мастера главных театральных школ России — ГИТИСа и РГИСИ. В жюри вошли признанные профессионалы: Алексей Размахов — режиссёр, актёр, доцент ВГИКа и старший преподаватель ГИТИСа; Виталий Любский — режиссёр, актёр, доцент РГИСИ и член Союза театральных деятелей РФ; а также Марина Оленева — основатель и художественный руководитель театра «Новая драма», доцент ПГИКа и заслуженный работник культуры РФ. Их опыт и авторитет обеспечат высокий уровень профессиональной критики и обратной связи для участников фестиваля.

Это позволит участникам не только продемонстрировать свои работы, но и получить ценные советы от профессионалов в области театрального искусства.

Фестиваль задуман как творческая лаборатория, которая станет новой точкой притяжения для театральной молодёжи и ценителей современного искусства в регионе. По словам руководителя фестиваля Анны Верхозиной, в Перми сейчас нет специализированной платформы, объединяющей будущих театральных лидеров и профессиональное сообщество.

Спектакль «Мачеха Саманишвили» / Фото предоставлено организаторами фестиваля

«Фестиваль "Курс на сцену" — не просто очередной смотр студенческих работ, а уникальная образовательно-творческая платформа, которая объединяет будущее театральной России в самом сердце Перми», — отметила она.

Организационный комитет рассмотрел 21 заявку, из которых были отобраны восемь лучших работ. В конкурсную программу вошли спектакли «Мы играем „Дядю Ваню“ А.П. Чехова», «Извозчик», «В ожидании Годо» и др. Постановки будут оценивать ведущие педагоги и мастера театральных школ страны, что обеспечит высокий уровень критики и обратной связи.

Спектакль «Мы играем „Дядю Ваню“ А. П. Чехова» / Фото предоставлено организаторами фестиваля

Кроме конкурсных показов, фестиваль предложит участникам образовательную программу, включающую мастер-классы от членов жюри. Также для абитуриентов будет организована специальная консультация по вопросам поступления в Пермский государственный институт культуры. Это создаст дополнительные возможности для студентов, желающих развиваться в театральной сфере.

Закрытие фестиваля и награждение победителей состоится 25 апреля в Доме актёра. В этот вечер также будет показан концерт с участием студентов Художественно-творческой мастерской Института современного искусства. Фестиваль «Курс на сцену» обещает стать значимым событием в культурной жизни Перми и привлечь внимание к молодым талантам театрального искусства.

