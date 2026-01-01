За 5 апреля в Пермском крае потушили пять пожаров

За прошедшие сутки, 5 апреля 2026 года, в Пермском крае было ликвидировано пять пожаров. Один пожар произошёл в Перми, ещё по одному — в Пермском, Березниковском, Кунгурском и Добрянском муниципальных округах. Пострадавших в результате этих происшествий не было. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения пожаров и поддержания стабильной ситуации в воскресенье на территории края действовали 183 профилактические группы, в состав которых входило 412 человек. Они провели 1569 обходов жилых домов и других объектов, проинструктировали по пожарной безопасности 2442 человека, распространили 2 тыс. информационных листовок.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю призвали жителей при обнаружении признаков пожара немедленно сообщать по телефонам «01», «101» или «112».

