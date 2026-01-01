На юге Прикамья в ночь на 6 апреля существенно вырос уровень воды в реках Пик половодья в бассейне Сылвы ожидается во второй половине недели

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным временных водомерных постов, за прошедшую ночь уровень воды значительно повысился на нескольких реках в южной части Пермского края. На посту реки Бабка – Моховое уровень воды увеличился на 80 см, достигнув общего подъема в 4 м. На р. Ирень в Кунгуре общий подъём составил 340 см. На реке Сылва в Усть-Кишерти и Посаде уровень воды поднялся на 50 см, а общий подъем достиг 250 см, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Однако на р. Буй в Куединском округе (в сёлах Трегубовка и Урталга) рост уровня воды прекратился. Сегодня ночью процесс таяния снега замедлился, что приведёт к временному снижению уровня воды на многих постах в течение 1-2 дней после похолодания.

При этом в ближайшие три дня на юге региона продолжится активное таяние снега из-за дождей. На востоке края ожидается более 10 мм осадков в сутки, а на юге – 5-10 мм.

С завтрашнего дня начнётся новый подъём уровня воды в малых реках, а с середины недели – в крупных реках. Формирование пика половодья в бассейне р. Сылвы ожидается во второй половине недели, когда талая вода со склонов достигнет русел рек. Похолодание значительно снизит высоту пика, так как в лесах останется много нерастаявшего снега и замерзшей воды под ним. В северной части региона активного развития половодья пока не ожидается.

