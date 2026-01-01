В Прикамье изменили маршрут автобуса из-за подтопления тоннеля

Министерство транспорта Пермского края

С 3 апреля в Пермском крае скорректировали маршрут автобуса №148, который следует по направлению «Горный—Комсомольская площадь». Причиной изменений стало затопление автомобильного тоннеля в п. Ферма, вызванное весенним паводком.

Как сообщили ТК «Рифей» в Министерстве транспорта региона, новая схема движения будет действовать до соответствующего распоряжения. Автобусы теперь будут следовать в объезд через с. Фролы, с выходом на трассу Пермь—Екатеринбург.

Из маршрута исключили остановки «Деревня Замулянка» и «Улица Тупиковая», при этом ввели дополнительную остановку на трассе.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.