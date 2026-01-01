В Перми закрывается кондитерская Ольги Шилыковской Заведение специализируется на продукции без глютена

В соцсетях пермской кондитерской Ольги Шилыковской появилось сообщение о подготовке к закрытию заведения по ул. Пушкина, 6. Владелица сообщила, что точка общепита убыточна, и «чтобы вести «чистый» и честный безглютеновый бизнес, нужно ещё и самому доплачивать».

«Второй год я уже на грани. А недавно мы приготовили восхитительное пирожное «Гречневое со смородиной» без лактозы и сахара, аналогов которому нет на всей планете, и не продали ни одного кусочка! И это была крайняя точка кипения», — сообщила владелица.

Она сообщила, что пока не планирует полностью покидать сферу общественного питания. После закрытия кондитерской на ул. Пушкина, откроется производство по новому адресу. Точка общепита будет работать по системе предзаказов, с пунктом выдачи и возможностью доставки. В планах — обустройство витрины, создание зоны для выдачи заказов и посадочных мест, где можно будет выпить чашку кофе. Подробности и новый адрес будут объявлены позже.

Безглютеновая кондитерская была открыта 25 декабря 2019 года. Заведение сначала называлось Li-lu, специализировалось на безглютеновых десертах, веган-сладостях и изделиях с низким содержанием сахара.

