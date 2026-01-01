Состоянием детсада в Александровске заинтересовался Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

В комментариях под аккаунтом приёмной председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина ВКонтакте появилось обращение, касающееся проблем содержания детского сада в Александровске Пермского края. Крыша одного из корпусов находится в плохом состоянии и протекает, что вызывает затопление помещений и разрушение конструкций. Несмотря на это, ремонтные работы не были организованы.

В настоящее время уполномоченные органы сообщили о предстоящем закрытии учреждения, с чем родители категорически не согласны, так как ближайший детский сад находится на значительном удалении. Все обращения в профильные ведомства не привели к решению проблемы.

СУ СК России по Пермскому краю инициировало процессуальную проверку по данному факту.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки детского сада — представить доклад о результатах проверки. Исполнение этого поручения, а также ход самой проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

