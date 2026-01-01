«Амкар-Пермь» одержал победу над «Тюменью» Игра прошла на стадионе «Звезда» в Перми

ФК «Амкар»

В воскресенье, 5 апреля, на пермском стадионе «Звезда» состоялся матч 7-го тура второго этапа Второй лиги-А группа «Серебро» между местным «Амкаром» и ФК «Тюмень». Хозяева победили 2:0 (0:0).

Оба гола забили дебютанты команды. Сначала на 57-й минуте отличился Александр Долгов. Затем на 79-й минуте мяч в ворота соперника проводит Кирилл Попов.

Благодаря этой победе, «Амкар» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.

Следующий матч пермский клуб сыграет 11 апреля в Краснодаре против местной «Кубани».

