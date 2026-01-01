Проект улично-дорожной сети на месте рынка «Гача» в Перми прошёл госэкспертизу Федеральный застройщик уже приступил к возведению недвижимости на участке

Олег Антонов

Как стало известно «Новому компаньону», 2 апреля проект улично-дорожной сети с инженерными коммуникациями в рамках застройки территории, ограниченной улицами Парижской коммуны, Нечаевской, Механошина и ш. Космонавтов в Свердловском районе Перми, прошёл госэкспертизу.

Речь идёт об участке бывшего рынка «Гача», где сейчас ООО «СЗ «Талан-Пермь» федерального застройщика «Талан» приступило к возведению около 90 тыс. кв. м жилья и 15 тыс. кв. м коммерческих помещений.

Техническим заказчиком экспертизы выступало ООО «Пермгражданпроект». Экспертной организацией была московская компания «Сегмент эксперт».

Напомним, федеральный застройщик «Талан» в 2024 году приобрёл четыре участка общей площадью 1,4 га под «Гачей», принадлежавших пермским бизнесменам Биняминовым. Объём инвестиций оценивался в 18 млрд руб.

В мае 2025-го минимущества Прикамья выдало разрешение на первый этап строительства многофункционального жилого комплекса по ул. Механошина, 16. Работы ведутся на участке площадью 6,2 тыс. кв. м. Высота зданий составит 4 и 31 этаж, в том числе один подземный, жилая площадь — 19 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2027 года.

