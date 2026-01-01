Газотранспортная «дочка» «Газпрома» в Прикамье закончила год с убытком в 248 млн рублей Выручка АО выросла до 6,2 млрд

Фото: Законодательное собрание Пермского края

АО «Газпром газораспределение Пермь» отчиталось о финансовых показателях в 2025 году. Выручка АО в отчетном периоде выросла до 6,235 млрд руб. (с 5,810 млрд руб. в 2024-м). Чистый убыток достиг 248,718 млн руб. Год назад он был меньше — 246,549 млн руб. А в 2023-м АО закончило год с прибылью в 383 млн руб.

АО «Газпром газораспределение Пермь» зарегистрировано 23 июля 1991 года. Основным видом деятельности компании является «Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД, как «Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен», «Деятельность платежных субагентов по приему платежей физических лиц», «Ремонт машин и оборудования», «Подготовка кадров высшей квалификации», «Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях» и др.

Генеральный директор — Сергей Черезов. Сведения об учредителях отсутствуют. Уставный капитал составляет 590,8 млн руб.

