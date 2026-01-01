«Кунгурский хлебокомбинат» нарастил убыток до 4,6 млн рублей Выручка компании приблизилась к 31 млн рублей

Ирина Молокотина

АО «Кунгурский хлебокомбинат» (АО «Кунгурхлеб») опубликовало финансовую отчётность за 2025 год. Выручка компании выросла до 30,723 млн руб. (в 2024-м она составляла 27,410 млн руб.). Чистый убыток предприятия составил 4,634 млн руб. (год назад этот показатель был равен 1,398 млн руб.).

История Кунгурского хлебокомбината начинается в 1934 году. Первоначально производительная мощность комбината составляла 36 тонн хлеба первого сорта и ржано-пшеничного хлеба в сутки. На сегодняшний день АО «Кунгурский хлебокомбинат» (зарегистрировано в 1999 году) производит хлеб и мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения. Ежесуточно реализуется около 33 тонн продукции предприятия.

Генеральный директор — Олег Осипов. Сведения об учредителях отсутствуют. Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2025 год составляла 11 человек.

