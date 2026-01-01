За грязные автобусы власти Перми оштрафовали перевозчиков на четверть миллиона Проверки прошли в 13 компаниях

Олег Антонов

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили об итогах проверки 13 транспортных компаний на предмет чистоты автобусов на маршрутах общественного транспорта. На нарушителей наложены штрафы на сумму 257 тыс. руб.

Власти напомнили, что автобусы должны мыться каждый день, когда они возвращаются в парк. Используются как автоматические, так и ручные мойки. Салоны автобусов также должны подвергаться ежедневной ручной уборке. Чистоту автобусов перед их выходом на маршрут проверяют контролёры.

Также в дептрансе сообщили, что особое внимание уделяется инфраструктуре: подрядчики проводят масштабные работы по очистке остановочных павильонов по всему городу, с помощью аппаратов высокого давления моют 1072 остановочных павильона, специальными химическими составами удаляют несанкционированные граффити, очищают остановки от расклеенных объявлений.





