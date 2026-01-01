В учебных заведениях Прикамья студентов кормили продуктами сомнительного качества Россельхознадзор направил предупреждения

С начала текущего года в учебных заведениях Пермского края были выявлены нарушения в оформлении ветеринарных документов на продукты питания, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Так, в конце марта выяснилось, что в ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» за первые три месяца года были неправильно оформлены 64 ветеринарных документа на 565,65 кг продукции, включая колбасные изделия, рыбу, молочные продукты и 720 яиц. Похожие нарушения были зафиксированы и в ГБПОУ «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова», где не оформлены девять документов на 111,86 кг продуктов и 360 яиц.

Такие действия могут привести к использованию продукции сомнительного качества и безопасности.

26 марта 2026 года в адрес учреждений были направлены предупреждения о необходимости строгого соблюдения обязательных требований в сфере ветеринарии.

