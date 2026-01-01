Аренды домов в Прикамье подешевела на 27,7% Рынок оказался перегрет

Константин Долгановский

По данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», за последний год, начиная с апреля прошлого года, цены на аренду жилья выросли только в 15 из 83 исследованных регионов РФ. В остальных областях, напротив, ставки аренды снизились.

Так, в Пермском крае стоимость аренды домов по сравнению с апрелем 2025 года снизилась на 27,7% опустившись до 50 188 руб./мес.

Наиболее значительное снижение цен на аренду домов зафиксировано в Калининградской области (—57,8%), Приморском крае (—53,4%), Бурятии (—52,9%), Кемеровской области (—52,8%), Карелии (—52,4%) и Хабаровском крае (—51,6%).

Среди регионов, где стоимость аренды выросла, выделяются Забайкальский край (+51,9%), республики Мордовия (+44%), Тыва (+40,3%).

В среднем по стране стоимость аренды домов уменьшилась на 21,5% и составила 48 247 руб./мес.

«После отмены льготной ипотеки на первичном рынке недвижимости цены на аренду жилья резко возросли. За 2024 год стоимость аренды домов увеличилась на 26%, что привело к дисбалансу между спросом и предложением. В прошлом году цены начали снижаться, — отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». — Количество предложений домов выросло на 80% за год, однако качественных и ликвидных вариантов становится всё меньше. Дома устаревают как морально, так и физически. В последний месяц, с приближением высокого сезона, предложение на рынке снизилось на 12%, что делает сейчас особенно актуальным поиск дачи на лето», — добавляет эксперт.

