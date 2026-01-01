Пермская команда стала чемпионом России по баскетболу 3х3 в четвертом туре

Министерство спорта Пермского края

В СК им. Сухарева прошел турнир «Мастер» с участием лучших команд предыдущего этапа. Пермский Bionord Pro успешно прошел групповой этап и плей-офф, а в финале встретился с челябинским «Курчатовым». Встреча завершилась убедительной победой Bionord Pro со счетом 21:13. Игорь Бурик из Bionord Pro был признан MVP финала.

Женский финал оказался более напряженным. «Тулпар» из Казани лидировал в первой половине, но «АБ Кондрашина» из Санкт-Петербурга смогла переломить ход игры и выиграла со счетом 19:16.

Победителей поздравили Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края, Сергей Богуславский, президент региональной федерации баскетбола, и Владимир Дячок, исполнительный директор РФБ.

