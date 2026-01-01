За год более 34 тысяч человек прошли в Пермском крае медицинскую реабилитацию

Министерство здравоохранения Пермского края

В июле 2025 года правительство региона утвердило программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», которая входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». В регионе создана трёхэтапная система медицинской реабилитации для детей и взрослых. За год в Пермском крае медицинскую реабилитацию прошли более 34 тыс. человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Первый этап стационарной помощи для взрослых проводится в 20 медицинских организациях региона. В 2025 году помощь по профилю «анестезиология и реаниматология» получили почти 6 тыс. пациентов. Первый этап включает отделения реанимации и специализированные профильные отделения стационаров. Второй этап проходит в условиях круглосуточного стационара, а третий — в амбулаторных условиях или в дневных стационарах поликлиник.

В настоящее время в Пермском крае медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация» предоставляют 39 медицинских организаций: 30 для взрослых и 9 для детей. Активно развёртываются реабилитационные отделения второго этапа, которые оснащаются необходимым оборудованием.

Семь медицинских организаций региона предоставляют полный комплекс медицинской реабилитации: ГКБ №3 и 4, ГКБ им. С.Н. Гринберга, Чусовская больница им. В.Г. Любимова, Краевая больница им. Е.А. Вагнера (Березники), Чайковская центральная городская больница и Кунгурская больница.

