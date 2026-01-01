Синоптики подвели итоги аномального потепления в Пермском крае Период завершился 3 апреля

С 13 марта по 3 апреля 2026 года в Пермском крае установилась аномально теплая погода. Это явление стало возможным благодаря долгоживущему блокирующему антициклону, центр которого находился над Казахстаном большую часть периода. В результате были побиты многочисленные суточные, декадные и месячные температурные рекорды. Некоторые из них оказались выше предыдущих на более чем 5°С. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

На всей территории края, за исключением метеостанции Бисер, зафиксирован самый ранний в истории переход температуры через +10°C. В первые дни апреля на юге региона был побит рекорд самого раннего перехода через +20°C. По продолжительности и количеству температурных рекордов эта волна тепла сопоставима с аномалией лета 2010 года на Европейской территории России.

В среднем температура воздуха отклонялась от нормы на юге края на 6-7°C, на севере — на 8-9°C, в Перми — на 7,7°C. Наибольшее отклонение было зафиксировано 15 марта на севере региона и составило 12°C.

В течение аномально теплого периода было зафиксировано три пика тепла, с которыми связаны наиболее значительные температурные рекорды.

С 14 по 16 марта аномально высокая температура была обусловлена поступлением теплой воздушной массы из Западной Европы по периферии антициклона. На фоне ясной погоды эта масса практически не трансформировалась. В эти дни был зафиксирован самый ранний в истории переход через +10°C на всей территории края, кроме метеостанции Бисер. Также были установлены рекорды тепла для второй декады марта. Самая высокая температура была зафиксирована 15 марта в Кочево и составила +13,7°C. В Объячево Республики Коми температура достигала +15°C.

С 26 по 28 марта произошел вынос тропического воздуха с юга, изначально пришедшего из Саудовской Аравии. Наибольшие аномалии температуры наблюдались на Южном Урале и в районе Екатеринбурга. В Пермском крае почти повсеместно были побиты рекорды тепла для марта. В Перми новый максимум марта составил +17,3°C, что на 2,3°C выше предыдущего. Отклонение от нормы достигало 9-10°C, что было несколько меньше, чем 15 марта.

Третий пик потепления наблюдался 1-3 апреля и был связан с той же тропической воздушной массой, которая господствовала над Казахстаном и вернулась в южные районы Пермского края. 1 апреля в Чернушке и 2 апреля в Оханске, Октябрьском и Большой Соснове были зафиксированы самые ранние в истории +20°C. Максимум составил 2 апреля в Чернушке и достиг +22,3°C. В Перми суточный рекорд тепла 2 апреля был побит сразу на 5,8°C, новое значение составило +19,5°C. Отклонение от нормы составило 8-11°C.

В Перми за весь период было зафиксировано 15 суточных рекордов тепла, в Чердыни — 11, в Бисере — 9.

