На месте бывшего пермского зоопарка воссоздадут четыре исторических здания Планируется восстановить конюшни

Алёна Бронникова

Внештатный советник губернатора Пермского края по строительству Павел Черепанов сообщил в своём телеграм-канале, что на месте бывшего зоопарка будут восстановлены четыре исторических здания из Архиерейского квартала.

Черепанов рассказал, что на территории сейчас демонтируют неисторические сооружения. Из всей застройки до наших дней сохранилось лишь одно здание — нынешний террариум, который скоро переедет в новый зоопарк, а его нынешнее местоположение будет отреставрировано как объект культурного наследия.

Кроме того, планируется восстановить конюшни, хотя они и не имеют охранного статуса, но решено вернуть им исторический облик. Также будет сохранён фрагмент 27-метровой ограды, примыкающей к храму.

Напомним, на месте бывшего зоопарка будет создано пространство «Архиерейский квартал», которое объединит три концептуально связанных проекта: сохранение Спасо-Преображенского собора, создание Яблоневого сада и восстановление Архиерейских домов.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.