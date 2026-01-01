На юге Пермского края ускорился рост уровня воды в реках Ожидается два пика паводка

Константин Долгановский

По данным временных водомерных постов, 4 апреля на реках южной части Пермского края отмечено ускорение подъёма воды. Причиной стало интенсивное таяние снега: в пятницу выпало до 30-40 мм водного эквивалента, а 4 апреля процесс продолжился из-за тёплой и влажной погоды, сообщает ВЕТТА со ссылкой на телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Наиболее резкий рост уровня воды зафиксирован в Усть-Кишерти — за 12 часов вода поднялась на 55 см. В Куединском округе на реке Буй (сёла Трегубовка и Урталга) и в нижнем течении реки Бабка (Кунгурский округ) суммарный подъём составил 180 и 220 см соответственно.

Синоптики предупреждают, что в начале и середине следующей недели в Куединском районе возможен разлив реки Буй с подтоплением населённых пунктов. Этому будут способствовать продолжающееся таяние снега и дожди в понедельник.

На открытых участках юга края и в районе Перми снежный покров сходит, под снегом скопилось много талой воды. Часть её поступит в реки до середины следующей недели, но значительная масса останется под снегом до ожидаемого похолодания, которое начнётся 8-9 апреля.

Прогноз развития половодья зависит от скорости наступления холодов. На юге края (реки Сылва, Буй, Тулва) ожидается два пика паводка: первый — с середины до конца следующей недели, второй — не ранее середины апреля. Если похолодание задержится, первый пик будет выше. Второй пик может оказаться ниже при прохладной и сухой погоде.

К северу от Перми ситуация более стабильна: первый пик половодья либо не сформируется вовсе (на севере и востоке края), либо будет значительно ниже второго, как на реках бассейна Обвы.

