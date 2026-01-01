В Прикамье временно закрыли мост из-за подъёма воды в Кунгурском округе Проезд закрыт для всех видов транспорта

Фото: администрация Кунгурского округа

В Кунгурском округе муниципальный мост на дороге между населёнными пунктами Нагорный и Плашкино временно закрыт для движения. Причиной стал значительный подъём уровня воды в реке Бабка, вызванный активным таянием снега в регионе. По данным администрации округа, проезд закрыт для всех видов транспорта, а объезд организован по мосту, принадлежащему ООО «Кнауф Гипс Кунгур». Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов.

С начала апреля в Пермском крае наблюдается интенсивное таяние снега. По прогнозам доктора географических наук Андрея Шихова, 4 и 5 апреля ожидается дальнейший рост притока воды в малые реки центральных и южных территорий Прикамья. На утро 4 апреля уровень воды в Бабке достиг 180 см, в Ирени — 130 см. По информации властей, угрозы подтопления населённых пунктов пока нет, однако ситуация находится под контролем.

Для жителей деревень Липово, Дейково, Подкаменное и Плашкино обеспечен доступ по пешеходному мосту через Бабку. Проезд экстренных служб осуществляется через федеральную трассу Р-242 Пермь—Екатеринбург и далее через населённый пункт Жилино. Власти рекомендуют жителям при необходимости обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 112 или 3-35-84, а также в администрацию Моховского сельского поселения.

В 2026 году половодье в регионе началось раньше обычного. Специалисты ГИС-центра ПГНИУ прогнозировали значительный приток воды в реки с ежедневным увеличением уровня на 40-60 см. Сейчас выход воды в пойму не ожидается, однако ситуация может измениться в зависимости от погодных условий.

