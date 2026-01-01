Всероссийский турнир по чир-спорту «Сияние Пармы» собрал 2,5 тысячи участников В Пермь приехали спортсмены из 33 регионов страны

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края

С 3 по 4 апреля Пермь принимает Всероссийские соревнования по чир-спорту «Сияние Пармы», которые объединят 2510 спортсменов. В столицу Прикамья в эти дни приехали спортсмены из 33 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минспорта.

За два дня они разыграют почти три десятка комплектов медалей.

По словам министра физической культуры и спорта Пермского края Татьяны Чесноковой, такие масштабные соревнования регион принимает уже девятый раз. За это время турнир «Сияние Пармы» стал одним из самых статусных в стране.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале недели в Перми наблюдалась высокая загрузка номерного фонда в гостиницах. Это связано с открытием нового здания Пермской государственной художественной галереи и проведением ряда крупных мероприятий, включая спортивные соревнования и культурные фестивали.

