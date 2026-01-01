В Перми прогнозируются дожди и мокрый снег

Константин Долгановский

В Пермском крае выходные сохранят тепло, но к середине недели возможен снег и похолодание. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Антициклон, обеспечивавший рекордно теплую погоду в Пермском крае в течение рабочей недели, в выходные начнет разрушаться. Над Европейской территорией России формируется барическая ложбина, которая принесет осадки и постепенное снижение температуры. По данным синоптиков, серьезное похолодание и снегопады возможны в конце первой декады апреля.

Несмотря на смену воздушной массы, ближайшие выходные останутся относительно теплыми. В ночь на субботу температура воздуха составит 0…+5°C, в Перми — +2…+4°C, местами вероятны туманы. Днем ожидается преимущественно облачная погода. При прохождении холодного фронта утром и днем на севере и западе края пройдут небольшие и умеренные дожди, на юге — без существенных осадков. Температура днем +5…+10°C, в Перми — +7…+9°C.

В воскресенье ночью и утром более холодная воздушная масса достигнет северных районов края: здесь прогнозируются небольшой дождь и мокрый снег, температура опустится до 0…+2°C. На остальной территории, включая Пермь, ночью сохранится до +3…+5°C. Днем на севере края будет облачно и прохладно (+3…+7°C), на юге — малооблачно и тепло, до +10…+12°C. В Перми днем ожидается до +10°C и вероятные прояснения.

Первая существенная порция осадков придет в регион в понедельник, 6 апреля, с выходом циклона со стороны Поволжья. Он может принести до 10 мм осадков — преимущественно в виде дождя, а на северо-западе края возможен мокрый снег.

Синоптики рекомендуют жителям Пермского края следить за оперативными прогнозами и быть готовыми к быстрой смене погодных условий: от оттепели до возвращения зимних явлений.

