Во время паводка пермские антимонопольщики усилят контроль цен Компании Пермского края призовут не допускать резкое повышение

фото: ФАС России

В преддверии паводкового сезона Управление ФАС по Пермскому краю получило поручение от ФАС России усилить контроль ценообразования на социально значимые товары. Особое внимание будет уделено питьевой воде, продуктам питания и лекарственным препаратам.

Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, для предотвращения необоснованного роста цен УФАС усилит взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти, а также будет оперативно обмениваться информацией с производителями и крупными торговыми сетями. В случае угрозы паводка в адрес компаний направят письма с требованием обеспечить достаточный объём товаров на рынке и не допускать резкого повышения цен.

Кроме того, антимонопольщики запустят мониторинг цен на ключевые товары и при выявлении признаков нарушений антимонопольного законодательства примут соответствующие меры реагирования.

