Жители Пермского края по-прежнему тратят на продукты питания больше всех в ПФО Стоимость фиксированного набора товаров и услуг приблизилась к 26 тысячам рублей

Константин Долгановский

Пермский край по-прежнему занимает первое место среди регионов ПФО по средней стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Согласно данным Росстата, по итогам февраля показатель сложился в 25,9 тыс. руб. При этом в январе он составлял 25,7 тыс. руб.

Средняя стоимость набора внутри Приволжского федерального округа за месяц выросла на 0,6%, до 23,6 тыс. руб. Минимальный показатель внутри территории был снова зафиксирован в Саратовской области — 22,3 тыс. руб.

Стоимость набора для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц в среднем по стране составила 26,2 тыс. руб., показав рост на 0,6% за месяц и на 2,1% с начала года. В ПФО наибольший рост за месяц зафиксирован в Татарстане, Удмуртии и Самарской области — на 0,9%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что удорожание бензина в Пермском крае замедлилось, за неделю топливо прибавило в цене 7 коп. за литр, и теперь литр автомобильного топлива в среднем стоит 66,37 руб.

