В Прикамье осудили организатора незаконной миграции Он купил в сети фальшивые документы

Сергей Глорио

В Пермском крае суд признал иностранного гражданина виновным в организации незаконной миграции с использованием интернета и поддельных документов (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, мужчина 1989 г.р., имеющий вид на жительство в России и работающий в сфере лесопереработки, с помощью поддельных сертификатов пытался легализовать пребывание пятерых иностранных рабочих. Для этого он приобрёл через теневой сегмент интернета фальшивые документы о знании русского языка, истории и законодательства РФ, которые направил в региональное управление МВД. Подделку раскрыли, а иностранцев выдворили из страны.

Расследование сопровождалось экспертизой документов и оперативными действиями Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю. Суд приговорил обвиняемого к штрафу. Приговор пока не вступил в законную силу.

