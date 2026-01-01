В Чайковском выставлен на аукцион крупный имущественный комплекс Его продают за 63,2 млн рублей

ДОМ.РФ объявил о проведении аукциона по продаже имущественного комплекса в Чайковском (Пермский край). В состав лота входят земельный участок площадью 0,33 га, а также здание и помещения общей площадью 7,8 тыс. кв. м. Объект предназначен для размещения офисов или использования в коммерческих целях.

Начальная цена контракта составляет 63,26 млн руб.

Заявки принимаются до 25 мая. Итоги аукциона подведут 29 мая.

Комплекс расположен по ул. Декабристов, 23, к. 6. В непосредственной близости находятся жилые дома, гаражи, общественно-деловая и производственно-складская застройка. Рядом расположены техникум, Чайковский завод метизов, машиностроительный завод и конструкторское бюро. Остановка общественного транспорта «Площадь Уральских танкистов» — в 180 м.

Расстояние от комплекса до центра Чайковского — около 5,5 км, до Ижевска — около 86 км, до Перми — около 240 км.

Отметим, в декабре прошлого года ДОМ.РФ реализовал в Чайковском участок площадью 0,4 га под обустройство парковки за 5,83 млн руб.

