Пермский край вошёл в топ-15 регионов по объёму экспорта в 2025 году Прикамье поставляет продукцию в 119 стран

По итогам 2025 года Пермский край вошёл в 15 ведущих регионов России по объёму экспорта и занял 11-е место по несырьевому неэнергетическому экспорту. Об этом сообщили в правительстве Прикамья.

Регион продолжает удерживать лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе и показывает стабильный рост поставок товаров с высокой добавленной стоимостью. В 2025 году Пермский край увеличил географию экспорта до 119 стран.

Основу экспортных поставок составляют химическая продукция, минеральные ресурсы, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. При этом особенно заметный рост продемонстрировали высокотехнологичные и перерабатывающие отрасли: экспорт ациклических углеводородов вырос на 279,7%, электродвигателей и генераторов — на 119%, фанеры и клееного бруса — на 50,3%.

Ключевыми партнерами Пермского края в международной торговле остаются Бразилия, Китай, Индия, Турция и Тунис. Регион активно перенаправляет экспортные потоки на рынки Азии, Африки и Латинской Америки.

«Мы не только сохранили лидирующие позиции в ПФО, но и продолжили качественное обновление структуры экспорта в пользу продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметила министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина.

Центр поддержки экспорта Пермского края продолжает выполнять роль единого окна для компаний-экспортеров. В 2025 году при его содействии экспорт субъектов малого и среднего предпринимательства достиг 9 млн долларов США, а география поставок расширилась до 22 стран.

