Пермяки не могут оплатить покупки банковскими картами В работе нескольких банков произошёл масштабный сбой

Константин Долгановский

Жители Перми в соцсетях массово жалуются на сбои в работе банковских карт: 3 апреля ими стало невозможно оплатить покупки, не проходит оплата и через QR-код.

В официальном приложении Сбербанка появилось предупреждение о проблемах. Пресс-служба банка подтвердила информацию о неполадках и принесла извинения за доставленные неудобства.

Отметим, что с техническими проблемами в работе Сбербанка, ВТБ, Ozon Банка, Т-Банка и других финансовых учреждений 3 апреля столкнулись россияне и в других регионах. У пользователей также не функционируют приложения и возникают сложности с оплатой покупок, снятием наличных и переводами.

Количество обращений продолжает расти.

Причины технических сбоев и сроки их устранения пока неизвестны.

