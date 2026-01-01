Предлагаемые зарплаты в Пермском крае выросли за год на 14% Наиболее значительный рост доходов наблюдается у сварщиков

Константин Долгановский

По данным hh.ru, в первом квартале 2026 года медианная зарплата в вакансиях Пермского края выросла до 72 500 руб., что на 14% (или 8800 руб.) выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет ВЕТТА.

Наиболее значительный рост доходов наблюдается у сварщиков, чьи зарплаты увеличились на 185 200 руб. Также в тройку лидеров по приросту вошли коммерческие директора (+95 тыс. руб.) и монтажники (+93 900 руб.). В десятке самых быстрорастущих профессий оказались электромонтажники, HR-руководители, главные врачи, геодезисты, аналитики, курьеры и специалисты по взысканию долгов.

Наибольший рост зарплат зафиксирован в нефтегазовой отрасли (+72% по сравнению с прошлым годом), сфере искусства и культуры (+28%), тяжёлом машиностроении (+22%) и финансовом секторе (+21%).

Самая высокая медианная зарплата в регионе наблюдается в нефтегазовой отрасли — 158 100 руб., тогда как самая низкая зафиксирована в образовании — 49 500 руб.

