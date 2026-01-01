Из-за падения снега и льда в Прикамье скончался годовалый ребёнок
ЧП произошло ещё в марте
В марте Пермская станция скорой помощи зафиксировала 13 случаев травм, связанных с падением снега и наледи с крыш. Пострадали шестеро взрослых и семеро детей. Восемь человек были госпитализированы, а один ребёнок, годовалая девочка, скончалась в присутствии врачей скорой помощи. Об этом сообщает perm.aif.ru.
Кроме того, из-за гололёда в марте травмы получили 126 жителей Перми.
Всего за месяц медицинские бригады выезжали на вызовы около 36,2 тыс. раз, причём большинство обращений касалось пациентов с гипертонической болезнью.
С приходом весны появилась новая опасность: 16 марта четырёхлетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа. Мальчик был госпитализирован в стабильном состоянии, и сейчас он вместе с матерью находится в кризисном центре.
Медики настоятельно рекомендуют родителям закрывать окна, когда рядом находятся маленькие дети, и не полагаться на москитные сетки, так как они не могут предотвратить падение.
