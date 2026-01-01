Энергетик в Прикамье спас человека на пожаре

МЧС России по Пермскому краю

В Верещагинском округе электромонтёр Вадим Пугин из Пермского филиала компании «Россети Урал» спас человека во время пожара, сообщили в организации.

Сигнал о возгорании в жилом доме на ул. 50 лет Октября поступил на пульт диспетчера 76-й пожарной части Верещагино. Огонь быстро распространился внутри здания и перекинулся на крышу, создавая реальную угрозу жизни людей. Пожарные подразделения оперативно выехали на место происшествия.

В этот момент Вадим Пугин находился дома во время обеденного перерыва. Увидев дым, поднимающийся из окон соседних домов, он незамедлительно позвонил в службу спасения по номеру 112 и отправился на помощь. Несмотря на густой дым и высокую температуру, Вадим вошёл в горящий дом и вывел на улицу женщину. Она сообщила, что внутри остается еще один человек. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили пострадавшего и вынесли его на свежий воздух, где передали медицинским работникам.

Благодаря мужеству и решительности Вадима Пугина, а также слаженной работе пожарных, удалось спасти жизни людей.

Это уже третий подобный случай за последние несколько месяцев, когда энергетики из Перми проявляют героизм, помогая спасателям и эвакуируя людей из горящих зданий. В начале февраля 2026 года специалисты Кукуштанского участка Владислав Пушкарев и Антон Копылов спасли пожилую пару. В марте электромонтеры Култаевского района электрических сетей Сергей Лукиных и Дмитрий Быков вывели женщину из горящей квартиры в деревне Усть-Тары Пермского муниципального округа.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.