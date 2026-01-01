Полный запрет микрофинансовых организаций поддержали 68% пермяков

Константин Долгановский

Сергей Миронов выступил с инициативой о запрете микрофинансовых организаций (МФО) в России и списании безнадежных долгов. В Перми большинство участников опроса SuperJob поддерживают эту идею.

В краевом центре 68% жителей выступают за полный запрет работы микрофинансовых организаций, включая списание долгов. Из них 51% поддерживают полный запрет с амнистией, а ещё 17% — только запрет без списания. 6% опрошенных одобряют только амнистию, а 4% категорически против предложения.

Среди мужчин больше тех, кто поддерживает полный запрет с амнистией (54%), в то время как среди женщин этот показатель составляет 47%. Женщины в два раза чаще мужчин выступают за амнистию без запрета на деятельность МФО (12% против 6%).

Молодёжь до 35 лет наиболее активно поддерживает инициативу (62%). Среди респондентов старше 45 лет чаще одобряют только амнистию (10%).

Люди со средним профессиональным образованием чаще выступают за полный запрет с амнистией, чем респонденты с высшим образованием. Среди обладателей высшего образования больше сторонников только запрета без амнистии.

Жители с доходом от 150 тыс. руб. чаще поддерживают полный запрет с амнистией (67%). Респонденты с доходом 100-150 тыс. руб. чаще выступают за запрет работы МФО без списания долгов (20%).

Различия в ответах особенно заметны между теми, кто пользовался услугами МФО, и теми, кто с ними не сталкивался. Среди клиентов МФО 66% поддерживают полный запрет с амнистией, а среди тех, кто никогда не обращался в такие организации, — 42%. Те, кто не обращался в МФО, чаще выступают за запрет без амнистии (19% против 5% среди клиентов). Среди тех, кто имел опыт взаимодействия с МФО, почти никто не поддерживает запрет без списания долгов, но больше одобряют только амнистию (8% против 4%).

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.