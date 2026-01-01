Бурильщик из Пермского края выиграл в лотерею 11 млн рублей

Константин Долгановский

Житель Пермского края Геннадий Н. снова стал обладателем крупного выигрыша. В 2024 году он уже получал от «Столото» суммы в 30 и 50 тыс. руб. Но на этот раз удача улыбнулась ему по-настоящему крупно.

Мужчина спонтанно приобрёл пакет лотерейных билетов в мобильном приложении «Столото». Среди них оказался билет150463-го тиража «Спортлото «5 из 36», который принёс ему суперприз в размере 11 172 126 руб., сообщили в пресс-службе лотереи.

Геннадий вспоминает: «Я сам не ожидал, всё вышло случайно. Купил билеты утром, а вечером проверил результаты. Смотрю и сам себе не верю: «Одиннадцать тысяч что ли?» Но потом осознал, что это миллионы».

Позже он вспомнил сон, в котором выиграл большую сумму и купил автомобиль. Этот сон мужчина считает пророческим.

На выигранные деньги Геннадий планирует приобрести недвижимость и открыть бизнес в туристическом направлении. Он работает машинистом буровой установки на угольном месторождении, вахтовым методом на севере. В свободное время путешествует по России и проводит время с семьей.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.