В Прикамье соискатель вакансии избил работодателя на собеседовании У нанимателя диагностировали разрыв печени

Константин Долгановский

Житель Добрянки при устройстве на работу напал на нанимателя при обсуждении условий. Из-за разногласий произошла драка, которая обернулась для работодателя тяжёлыми последствиями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

В ходе конфликта агрессор нанёс два удара кулаком по телу пострадавшего, а после того как тот упал, пнул его по голове. В результате побоев у мужчины диагностировали разрыв печени. Эти действия стали основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Суд, основываясь на показаниях свидетелей и результатах медицинской экспертизы, признал подсудимого виновным. Мужчине было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также он должен выплатить потерпевшему 470 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Исполнительный лист был передан в отделение судебных приставов по городу Чайковскому. Должник был уведомлен о начале исполнительного производства и предупрежден о возможных принудительных мерах в случае невыполнения решения суда. Судебные приставы наложили арест на его расчетные счета для обеспечения своевременного исполнения обязательств.

Вскоре мужчина предоставил платежный документ, подтверждающий полную выплату компенсации.





