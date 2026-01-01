Безбилетники пополнили бюджет Перми на 9 млн рублей Зарегистрировано свыше 6 тысяч дел о взыскании штрафов

Администрация Перми

В 2025 году в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю было зарегистрировано свыше 6 тыс. дел о взыскании штрафов за безбилетный проезд. Сотрудники органов принудительного исполнения успешно взыскали более 9 млн руб. в пользу Департамента транспорта администрации Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

На текущий момент штраф за проезд без билета в Перми составляет 2500 руб. При повторном нарушении в течение года сумма штрафа увеличивается до 5000 руб.

Законом предусмотрен срок в 60 дней для добровольной оплаты штрафа. Если штраф не оплачен в этот срок, исполнительный документ передаётся в региональную службу судебных приставов. Сотрудники ведомства возбуждают исполнительное производство и применяют принудительные меры, такие как арест банковских счетов должника.

Кроме того, в соответствии с законодательством, штраф, не оплаченный в установленный срок, может быть удвоен. Нарушитель может быть арестован на срок до 15 суток или привлечён к обязательным работам на срок до 50 часов. Эти меры предусмотрены ст. 20.25 КоАП РФ и применяются судебными приставами к должникам, уклоняющимся от уплаты административного штрафа.

