Жительница Перми отсудила компенсацию за тёплую воду из крана

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку по жалобе местной жительницы, которая ухаживает за супругом-инвалидом, на некачественное предоставление услуги горячего водоснабжения. В ходе проверки, в которой участвовали специалисты, были подтверждены факты подачи в квартиру заявительницы горячей воды с недостаточно высокой температурой.

По результатам проверки прокурор направил представление в адрес поставщика коммунальных услуг. После рассмотрения акта прокурорского реагирования, нарушения были устранены.

Кроме того, прокурор Свердловского района Перми обратился в суд для защиты прав пенсионерки и взыскания с организации компенсации морального вреда. Требования прокурора были удовлетворены: организация должна выплатить денежную компенсацию, а также штраф в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.