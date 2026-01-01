Суд изменил причину увольнения экс-начальника пермской колонии Дмитрий Ассанов был осуждён за взяточничество

Дмитрий Ассанов

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры и изменил формулировку увольнения бывшего начальника исправительной колонии, осужденного за получение взятки. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа. Речь идёт о бывшем начальнике ИК №29 Дмитрия Ассанова.

Напомним, в мае прошлого года Мотовилихинский суд Перми признал Ассанова виновным во взяточничестве на сумму 4 млн руб. и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, штрафа 8 млн руб. и лишения звания подполковника. При этом Ассанов был уволен с должности «из-за нарушения условий контракта».

Прокурор оспорил основание увольнения и подал иск, требуя изменить его на увольнение в связи с утратой доверия.

После вступления решения суда в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

