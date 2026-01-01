В начале апреля в Пермский край прибудет «Поезд Победы» Экспозицию можно будет посетить в Перми и Соликамске

Фото: сообщество "Поезд Победы" в ВКонтакте

В начале апреля в Пермский край прибудет уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Жители региона смогут посетить экспозицию, посвящённую событиям Великой Отечественной войны, с 3 по 7 апреля на ж/д вокзалах Перми и Соликамска.

«Первая в мире иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы» прибудет в Пермский край. Жители и гости Перми смогут увидеть уникальную выставку о событиях Великой Отечественной войны 3, 6 и 7 апреля, а в Соликамске экспозиция будет ждать гостей 4 и 5 апреля», — рассказали в краевом минобрнауки.

Экспозиция на Перми II будет работать с 10:00 до 19:00 по местному времени, последняя группа — в 18:20. Посетить экспозицию на вокзале Соликамска можно будет 4 апреля с 13:00 до 19:00 (последняя группа — в 18:20) и 5 апреля — с 10:00 до 15:00 (последняя группа — в 14:20).

Чтобы посетить выставку, необходима обязательная предварительная регистрация на официальном сайте проекта. Как сообщили организаторы, регистрация открывается за сутки.

В состав поезда входит 10 тематических вагонов, оборудованных 50 видеопроекторами, 10 видеостенами, 12 тач-столами, 140 мультимедиа поверхностями, 400 кв. м декораций и 155 полноразмерными скульптурами.

