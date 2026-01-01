Жителя Прикамья осудили за незаконную рубку леса на 2,5 млн рублей
Всего было вырублено 188 деревьев
Жителя Кочёвского района Прикамья осудили за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. По данным краевого МВД, материальный ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил 2,5 млн руб.
Установлено, что незаконную вырубку деревьев 46-летний оператор валочной машины, работающий в бригаде по заготовке леса, осуществил с февраля по март 2024 года. В его распоряжении была технологическая карта лесосечных работ, при этом он знал о запрете на заготовку древесины за пределами указанной делянки.
В результате противоправных действий мужчина на территории Берёзовского лесничества, вблизи д. Заборье, незаконно вырубил 188 деревьев различных пород общим объём более 177 куб. м. Нарушение было выявлено оперативниками и представителями лесничества в мае 2024 года.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также обязал возместить причинённый ущерб. Пока приговор в законную силу не вступил.
