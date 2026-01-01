Жителя Прикамья осудили за незаконную рубку леса на 2,5 млн рублей Всего было вырублено 188 деревьев

ГУ МВД России по Пермскому краю

Жителя Кочёвского района Прикамья осудили за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. По данным краевого МВД, материальный ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил 2,5 млн руб.

Установлено, что незаконную вырубку деревьев 46-летний оператор валочной машины, работающий в бригаде по заготовке леса, осуществил с февраля по март 2024 года. В его распоряжении была технологическая карта лесосечных работ, при этом он знал о запрете на заготовку древесины за пределами указанной делянки.

В результате противоправных действий мужчина на территории Берёзовского лесничества, вблизи д. Заборье, незаконно вырубил 188 деревьев различных пород общим объём более 177 куб. м. Нарушение было выявлено оперативниками и представителями лесничества в мае 2024 года.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также обязал возместить причинённый ущерб. Пока приговор в законную силу не вступил.

