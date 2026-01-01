Пермская ветклиника продавала лекарства для животных без лицензии Владельца привлекли к ответственности

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Пермская ветеринарная клиника Pet stars продавала лекарства для животных, не имея на это соответствующей лицензии. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В январе надзорный орган провёл контрольную закупку на основании поступившего обращения по факту торговли лекарственными препаратами для ветеринарного применения без лицензии. Проверка подтвердила информацию.

Установлено, что владелец клиники ИП Маневич Д.В. допустил к реализации 53 наименования препарата. В том числе, организация продавала шампунь антигрибковый с прополисом для профилактики и лечения заболеваний кожи с кетоконазолом 2%, бальзам «Дороговой», ошейник от блох и клещей«Инсектицал», таблетки «Экзекан» и другие.

По факту незаконной торговли государственный инспектор регионального Россельхознадзора составил протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Материалы дела были направлены в Арбитражный суд Пермского края. В марте предприниматель был признан виновным, суд назначил ему наказание в виде предупреждения. В данный момент решение не вступило в законную силу.

