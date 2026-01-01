Председатель кооператива в Пермском крае обвиняется в мошенничестве Возбуждено уголовное дело

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Председателя кооператива в Пермском крае подозревают в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Следователь Бардымского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По данным следствия, женщина 1985 г.р. осенью 2023 года предоставила в краевое минагро заявку на участие в отборе, чтобы получить грант на развитие материально-технической базы кооператива. При этом женщина сведения об объёмах финансово-хозяйственной деятельности организации были предоставлены недостоверными.

«На основании подложных документов кооперативу была предоставлена субсидия на сумму свыше 9 млн руб. Впоследствии, подозреваемая приобрела сельскохозяйственную технику, которая, вопреки условиям соглашения, использовалась для личных нужд. Кооператив по документам должен был заниматься растение- и животноводством, однако фактически не функционировал», — сообщили в пресс-службе краевого СКР.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ региона. У подозреваемой и участников кооператива провели обыски, проведён осмотр приобретённой техники, проводятся допросы свидетелей. В ближайшее время следствие направит ходатайство о наложении ареста на данное имущество.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.