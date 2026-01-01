Самый дорогой коттедж в Перми предлагают купить за 90 млн рублей Площадь такого дома составляет почти 700 квадратных метров

Аналитики «Авито Недвижимости» изучили объявления о продаже загородных домов в Перми и составили топ самых дорогих объектов. В подборке оказались просторные дома и коттеджи с дизайнерскими интерьерами и современной инженерией.

Как рассказали в компании «Новому компаньону», первую строчку в топе занял трёхэтажный кирпичный дом площадью 696 кв. м. До середины марта 2026 года его предлагали приобрести за 140 млн руб., с 18-го числа владелец снизил цену до 90 млн руб. (129,3 тыс. руб. за кв. м) без мебели.

Дом расположен нa зeмeльном участкe 1,3 тыс. кв. м в Веpхней Куpье, построен по индивидуальному проекту и рассчитан на шесть комнат. Интерьеры оформлены с использованием дорогих материалов — в отделке использованы натуральный гобелен, гипсовая лепнина и венецианская штукатурка, полы выполнены из массива мербау и палисандра, на потолках представлена авторская роспись. Есть гостиная с камином, кабинет, кухня, сауна, хамам и бассейн.

На втором месте оказался коттедж площадью 346,1 кв. м стоимостью 75 млн руб. (216,7 тыс. руб./кв. м). Трёхэтажный кирпичный дом также находится в Верхней Курье, на участке 1,3 тыс. кв. м. Пространство организовано в стиле современной классики, на первом этаже оборудована гостиная с камином, кухня и столовая, на втором — три спальни. В доме есть сауна, джакузи, бильярдная и комната отдыха.

Следующим в подборке оказался трёхэтажный кирпичный коттедж в м/р Акуловском стоимостью 74 млн руб. Его площадь составляет 540 кв. м (137 тыс. руб./кв. м), земельный участок — 1,2 тыс. кв. м. Здание выполнено в венецианском стиле, включает два жилых уровня, мансарду, кафе и зимний сад. В нём предусмотрены три спальни, библиотека, гостиная и столовая с кухней, бильярдная, сауна, тренажёрный зал и барная зона.

Завершает подборку коттедж в Камской долине. Домовладение с общей площадью одноэтажных строений 420 кв. м на участке 1,5 тыс. кв. м оценили в 69 млн руб. Здесь расположены основной жилой дом, гостиная, гараж и баня, внутри выполнен дизайнерский ремонт.

