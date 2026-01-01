В Прикамье стартовал муниципальный этап проекта «МолоТ» для работающей молодежи

Правительство Пермского края

В Пермском крае начался муниципальный этап проекта «МолоТ» (Молодежный труд), ориентированного на работающую молодежь. Инициатива призвана поддержать молодых специалистов, создать возможности для их профессионального и личностного роста, а также усилить взаимодействие внутри трудовых коллективов. Для региона проект приобретает особое значение в рамках Года промышленности, объявленного губернатором Дмитрием Махониным.

Первые отборочные мероприятия уже прошли: в Ильинском районе состоялись соревнования по волейболу, а 21 марта в поселке Октябрьский — муниципальный этап по шахматам, в котором приняли участие представители различных организаций округа.

25 марта в Соликамске на площадке физкультурно-оздоровительного центра прошли турниры по настольному теннису. В состязаниях участвовали сотрудники четырех градообразующих предприятий: Соликамского магниевого завода, «Соликамскбумпрома» и Соликамского завода «Урал». По результатам соревнований определены победители в личном и командном зачетах.

График муниципальных туров продолжается: 2 апреля волейбольные состязания пройдут в Соликамском округе, 11 апреля — в Чернушке. 28 апреля в Краснокамском округе запланированы отборочные этапы сразу по всем дисциплинам проекта.

Параллельно с муниципальными турами предприятия вправе организовать внутренние корпоративные отборы. Для этого до 30 апреля необходимо направить соответствующее уведомление организаторам. Работодателям и участникам рекомендуется отслеживать актуальную информацию о проведении этапов в своих территориях и при необходимости обращаться к ответственным сотрудникам администраций.

По завершении всех муниципальных туров будет сформирован список участников регионального этапа, который пройдет в июне в Перми. Наиболее успешные конкурсанты войдут в сборную Пермского края для выступления в окружном финале, запланированном на 5-9 августа в Перми.

