В Прикамье суд обязал больницу в Горнозаводске выплатить компенсацию за врачебные ошибки Последствием некачественного лечения стала смерть пациента

В Перми суд обязал Горнозаводскую районную больницу выплатить компенсацию морального вреда родственникам пациента, скончавшегося из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Родственники жителя Горнозаводска обратились в Индустриальный районный суд Перми с иском к ГБУЗ Пермского края «Горнозаводская районная больница». По их мнению, мужчина умер в результате бездействия врачей и нарушений при оказании медицинской помощи.

Как установил суд, с 17 по 23 апреля 2024 года пациент с диагнозом «другая и неуточненная кишечная непроходимость» находился на лечении в хирургическом отделении Горнозаводской больницы. Для оперативного вмешательства его перевезли в Пермскую краевую клиническую больницу. После нескольких дней лечения и проведённых операций мужчина скончался.

По результатам проверки следователи СК завели уголовное дело и прошла экспертиза качества медицинской помощи. Эксперты ГБУЗ Оренбургской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» установили, что смерть наступила из-за сочетания тяжёлого заболевания (острого венозного мезентериального тромбоза) и дефектов оказания помощи в Горнозаводской больнице. При этом в Пермской краевой клинической больнице нарушений не выявлено.

Суд признал, что медицинская помощь в Горнозаводской больнице была оказана ненадлежащего качества, и обязал учреждение выплатить родственникам компенсацию морального вреда в связи со смертью близкого человека.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.