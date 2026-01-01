Госэкспертиза одобрила строительство второго корпуса школы №136 в Перми Возведение здания начнётся в 2027 году

Министерство строительства Пермского края

Эксперты управления государственной экспертизы Пермского края рассмотрели проектную документацию на строительство и выдали положительное заключение на проект нового корпуса школы №136 им. полковника милиции Я.А. Вагина в Перми. Строительство второго корпуса, расположенного на ул. Милиционера Власова, начнётся в 2027 году. Об этом сообщили в министерстве строительства Пермского края.

Новый четырёхэтажный корпус будет находиться на одной территории с уже существующей школой и рассчитан на 1 тыс. учеников 5-11 классов. В проекте предусмотрены современные планировочные решения, включая учебные классы, столовую с обеденным залом, актовый зал и два спортивных зала. Также в здании разместятся библиотека, конференц-зал, коворкинг и медиатека.

На территории школы будет создан стадион с беговыми дорожками, игровыми и гимнастическими площадками. Кроме того, проект включает в себя полосу препятствий и амфитеатр для занятий на свежем воздухе и культурно-образовательных мероприятий.

Важно отметить, что проектирование нового корпуса осуществляется в рамках комплексного развития территории (КРТ) Индустриального района компанией «Талан». Это строительство станет значимым шагом в увеличении учебных мест в районе и будет способствовать развитию социальной инфраструктуры. Новый корпус школы №136 станет важным элементом в образовательной системе региона, обеспечивая комфортные условия для обучения и досуга школьников.

Дмитрий Махонин отметил, что основным механизмом развития градостроительной области в Прикамье является комплексное развитие территории. Благодаря нему ведётся строительство социальной инфраструктуры, благоустраивается территория и возводится новое жилье. В регионе уже заключено 50 договоров о КРТ. Их совокупный градостроительный потенциал составляет более 3,5 млн кв. м.

