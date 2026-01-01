В Прикамье возбуждено четыре уголовных дела об отмывании доходов от наркоторговли Доставкой запрещённых средств занималась гражданка Украины

Олег Антонов

Полиция Прикамья расследует четыре уголовных дела об отмывании доходов от наркоторговли — ч. 1 и ч. 2. ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления). Подробности рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Незаконная деятельность межрегиональной группы из нескольких человек была пресечена в мае 2025 года. Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю выявили, что преступники сбывали запрещённые средства на территории Пермского края, Удмуртии и Свердловской области.

«В ходе работы полицейские установили, что доставкой наркотических средств из центральных регионов страны занималась гражданка Украины 1970 г.р. Она была задержана в Нытвенском муниципальном округе Пермского края при оборудовании тайника-закладки», — отметили в ведомстве.

Во время оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято более 9 кг наркотических средств различных видов. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, они были заключены под стражу.

В ходе дальнейшего расследования была установлена схема легализации доходов от наркоторговли. В частности, четыре женщины 38, 42, 47 и 55 лет с помощью криптокошелька легализовали около 4,5 млн руб., полученных от продажи веществ, конвертируя криптовалюту через обменные биржи. После этого они переводили деньги на собственные банковские карты. В данный момент расследование продолжается.

