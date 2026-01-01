В Пермском крае простятся с тремя участниками СВО из одного округа Игоря Неволина, Владимира Путилова и Савелия Путина похоронят 1 и 2 апреля

Фото: администрация Верещагинского округа

В Пермском крае пройдут церемонии прощания с тремя военнослужащими из Верещагинского округа, погибшими в ходе специальной военной операции (СВО). Речь идёт об Игоре Неволине, Владимире Путилове и Савелии Путине. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Игорь Неволин родился 23 августа 1975 года в с. Вознесенское. Окончил ПУ-61 по специальности «слесарь подвижного состава», а затем проходил службу в ВС РФ, работал в ОВД Верещагинского района и участвовал в командировках в Чеченской Республике.

Погиб 23 декабря 2024 года. У мужчины остались двое детей. Церемония прощания с военнослужащим состоится 1 апреля с 11:00 в Вознесенском отделе досуга и творчества (ул. Трудовая, 4).

Участник СВО Владимир Путилов родился 6 августа 1973 года в д. Потаповка. Окончил Комаровскую школу и ПУ-61 по специальности «ремесленник-плотник». Проходил службу в ВС РФ и работал грейдеристом. Награждён Орденом мужества (посмертно). Погиб 3 мая 2024 года. У него осталось четверо детей. В последний путь его проводят 2 апреля в 9:00 (отпевание), а с 10:30 состоится прощание в д. Комары (ул. Кислухина, 26).

Савелий Путин родился 16 августа 2007 года в Верещагино. Получил среднее образование в школе №1, окончив 9 классов, а после работал в строительной сфере. Потом прошёл обучение на оператора беспилотного летательного аппарата. Погиб 17 февраля этого года.

Церемония прощания с солдатом пройдёт 2 апреля в 12:00 в Верещагино: отпевание в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» (ул. Жукова, 21а), а в последний путь его проводят в 13:00 во Дворце досуга (ул. Железнодорожная, 16).

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибших.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.